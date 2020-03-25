Посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за 10 лет

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За прошедшие выходные в российских кинотеарах побывало меньше зрителей, чем в любой из уикендов за последние 10 лет.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, кинотеатры недосчитались 70% ожидаемых посетителей. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой закрываются кинотеатры и отменяется прокат фильмов.
Березин дал оценку возможных потерь российских кинотеатров.
«На таком отрезке маленьком не посчитать, — пояснил он. — Тем более мы пока в состоянии, когда одни закрылись, а другие еще нет. Пока мы исходим из того, что если вся история продлится до конца апреля, то по итогам года мы потеряем примерно 10–12 млрд рублей, это кассовые сборы, соответственно доходов кинотеатров».
По оптимистичным прогнозам, отметил Березин, по сравнению с 2019 годом доходы сократятся примерно на 20%. Он считает, что полное восстановление киносетей произойдет через два года. «Для бизнеса, у которого на сегодня нормативный срок окупаемости 8-10 лет, такие удары очень чувствительные, поэтому что-то нужно будет менять», — уверен председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.
Министерство культуры РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовало организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, c 23 марта приостановить функционирование для посетителей. За последние несколько дней временно закрыли для посещения ряд своих кинотеатров сети «Каро», «Премьер-зал» и объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино». 24 марта оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендовал региональным властям временно закрыть кинотеатры.
Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов заявил, что производители кино и сериалов потеряют миллиарды рублей из-за отмена съемок и показов кинокартин в условиях пандемии.
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