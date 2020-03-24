Умер Ману Дибанго

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Сегодня, 24 марта, в Париже в возрасте 86 лет умер камерунский саксофонист Ману Дибанго.

Как сообщает Euronews, музыкант был госпитализирован в клинику в пригороде французской столицы после того, как его тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.

Ману Дибанго (Эммануэль Н'Джоке Дибанго) родился в 1933 году в городе Дуала в Камеруне, с 1949 года жил во Франции. В 1950-х начал играть в конголезской румба-группе Le Grand Kallé et l'African Jazz, с годам выработал собственный стиль, в котором джаз и фанк сочетались с традиционной камерунской музыкой.

Первый сольный альбом Ману Дибанго вышел в 1968 году, мировую известность музыканту принесла композиция 1972 года «Soul Makossa».

На протяжении своей карьеры Ману Дибанго выпустил более 70 пластинок, выступал и записывался с группами Fania All-Stars, Ladysmith Black Mambazo и Sly and Robbie, а также с Фела Кути, Херби Хэнкоком, Биллом Ласвеллом, Берни Уорреллом, Кингом Санни Аде, Доном Черри, Элиадесом Очоа, Нино Феррером, Диком Риверсом и другими исполнителями.







































































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