Европейские музыкальные фестивали объединились против карантина

© Roskilde Festival

Несколько крупных европейских музыкальных фестивалей, запланированных на лето 2020 года, выступили с совместным открытым письмом, в котором заявили, что состоятся в срок. По их мнению, это необходимая мера для выживания музыкальной индустрии.

Как сообщает IQ Magazine, к инициативе #FestivalsStandUnited присоединились фестиваль в Роскилле (Дания, 27 июня — 4 июля), Primavera Sound (Испания, 3–7 июня), Rock en Seine (Франция, 29 августа — 1 сентября), Bilbao BBK Live (Испания, 9–11 июля), Bergenfest (Норвегия, 10–13 июня), Exit (Сербия, 9–12 июля), Melt! Festival (Германия, 17–19 июля) и NorthSide (Дания, 4–6 июня), а также ассоциация европейских фестивалей Yourope.

Фестивали объединились, говорится в письме, чтобы сделать их проведение безопасным для здоровья участников и публики.

«Мы берем на себя ответственность за наши фестивали, мы берем ответственность за музыкальную индустрию, частью которой мы являемся», — заявляют авторы письма. Они считают что обязаны что-то сделать для небольших организаций и независимых артистов, которые сильнее других пострадали от кризиса, вызванного пандемией.

Правительства стран, где должны состояться эти фестивали, уже ввели различные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Фестивали, присоединившиеся к инициативе #FestivalsStandUnited, смотрят в будущее с оптимизмом и надеются, что к началу летнего сезона пандемия пойдет на спад, но готовы подчиниться властям, если того потребует эпидемиологическая обстановка.























































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