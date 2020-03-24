Биеннале «Артмоссфера» перенесли на 2021 год

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Сегодня, 24 марта, творческое объединение «Артмоссфера», которое организует одноименную биеннале уличного искусства, объявило о решении перенести ее с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Как сообщает пресс-служба «Артмоссферы», это решение принято «в связи с невозможностью планирования, подготовки и реализации масштабного международного проекта в текущей эпидемиологической ситуации и в условиях ограниченного авиасообщения».
Ранее планировалорсь провести биеннале «Артмоссфера» в августе 2020 года, новые ориентировочные сроки проведения биеннале — поздняя весна 2021 года. Точные даты будут объявлены позже.
«Весь мир сегодня оказался в ситуации неопределенности и нестабильности, это коснулось и сферы культуры, — говорит сооснователь творческого объединения и биеннале «Артмоссфера» Сабина Чагина. — Мы не находим возможности провести большой международный проект в прежние сроки, так как биеннале "Артмоссфера" — это, прежде всего, арт-резиденция, куда приезжает до 70 художников из разных стран и городов, чтобы создавать свои проекты. Во-вторых, это платформа для живой коммуникации и обмена опытом, а сейчас все коммуникации ушли в онлайн. Но впереди еще большой фронт работы, так что мы не отчаиваемся и продолжаем трудиться».
Биеннале «Артмоссфера» проходила в 2014, 2016 и 2018 годах в формате международной коллективной выставки художников уличной волны, вошедших в поле современного искусства из граффити-среды и других практик работы с городским пространством. В трех предыдущих биеннале приняли участие более 250 художников из 25 стран.
В 2021 году впервые в истории биеннале «Артмоссфера» ее основной проект будет состоять из двух частей: коллективной выставки участников в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» и временной экспозиции паблик арт объектов в Парке Горького и парке искусств «Музеон». Тема биеннале — «Монументы сегодня», она будет посвящена поиску взаимосвязей и различий между уличным искусством и современными городскими монументами — памятниками, скульптурами и другими формами, а также монументальности как художественному свойству.
Кураторы четвертой биеннале «Артмоссфера» — куратор, художественный критик, педагог Карло Маккормик (США), куратор, исследователь и автор книг об уличном искусстве Игорь Поносов (Россия) и куратор, историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы, куратор Центра авангарда и галереи «На Шаболовке» Александра Селиванова.
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