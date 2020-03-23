Фестиваль «Боль» проведет благотворительный стрим-марафон

25 марта состоится благотворительный стрим-марафон, который организует фестиваль «Боль» в поддержку музыкантов, лишившимся возможности зарабатывать концертными выступлениями в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Во время марафона будет проводиться сбор пожертвований, которые затем разделят поровну между его участниками.

Марафон «Карантин это Боль» начнется в 12:00 мск, в течение 12 часов на нем выступят 13 московских артистов:

«Хадн дадн»

«Шарлот»

«Интурист»

«Спасибо»

«Деревянные киты»

«Дом престарелых аутистов»

«Луни Ана»

«Казускома»

«[Жахни] ему, Донателло!»

Илья Мазо

«Штадт»

Дима Мидборн

Avramova!

16 марта в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 указом мэра Сергея Собянина в Москве был введен временный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры с участием более 50 человек.

Этот запрет «лишил возможности выступать и зарабатывать себе на жизнь десятки наших товарищей-музыкантов», напоминают организаторы марафона.

«Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба локальной независимой сцены, в андеграундную самоизоляцию, — пишут они. — В этот день "Боль" придет к вам лично, чтобы уже через несколько месяцев мы вопреки всему встретились на "Боли" воочию», — говорится в сообщении организаторов марафона.

В этом году фестиваль «Боль» пройдет с 3 по 5 июля в Культурном центре ЗИЛ.

Благотворительный стрим-марафон проводится при поддержке клуба «16 Тонн» и компании Pop Farm































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