Фестиваль «Боль» проведет благотворительный стрим-марафон

Роделиус: «Я не могу принять одну вещь — политику Меркель»
Немецкий классик электронной музыки — о возросшей популярности краут-рока, новом тональном искусстве и любви к России23 марта 2020680
25 марта состоится благотворительный стрим-марафон, который организует фестиваль «Боль» в поддержку музыкантов, лишившимся возможности зарабатывать концертными выступлениями в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Во время марафона будет проводиться сбор пожертвований, которые затем разделят поровну между его участниками.
Марафон «Карантин это Боль» начнется в 12:00 мск, в течение 12 часов на нем выступят 13 московских артистов:
16 марта в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 указом мэра Сергея Собянина в Москве был введен временный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры с участием более 50 человек.
Этот запрет «лишил возможности выступать и зарабатывать себе на жизнь десятки наших товарищей-музыкантов», напоминают организаторы марафона.
«Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба локальной независимой сцены, в андеграундную самоизоляцию, — пишут они. — В этот день "Боль" придет к вам лично, чтобы уже через несколько месяцев мы вопреки всему встретились на "Боли" воочию», — говорится в сообщении организаторов марафона.
В этом году фестиваль «Боль» пройдет с 3 по 5 июля в Культурном центре ЗИЛ.
Благотворительный стрим-марафон проводится при поддержке клуба «16 Тонн» и компании Pop Farm
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:29Назначен новый главред «Ведомостей»
17:45Фестиваль «Боль» проведет благотворительный стрим-марафон
15:38Потери российской киноиндустрии из-за пандемии оценили в миллиарды рублей
13:48Владимир Потанин пожертвует миллиард рублей российским НКО и музеям
13:12Платформа syg.ma запустила проект поддержки российских независимых музыкантов
12:04Открытие выставки в ГМИИ покажут в прямом эфире
10:46Российским кинотеатрам рекомендовали закрыться
20 марта 2020
17:31«Хадн дадн» выступят на открытии платформы онлайн-концертов STAY
15:47Пермская опера запускает проект «Один на один»Все новости
Немецкий классик электронной музыки — о возросшей популярности краут-рока, новом тональном искусстве и любви к России23 марта 2020680
Полина Аронсон обращается к новым борцам за просветление в карантине23 марта 20202968
Никита Елисеев о книге Якова Гордина «Моя армия»23 марта 2020447
COVID-19 и экономика культуры23 марта 20201100
«Фальстаф» из Берлина, «Евгений Онегин» из Мет, прямые трансляции концертов из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Мюнхена23 марта 20201326
Кирилл Соловьев о понятии, масштабах и характере явления20 марта 20201708
Андрей Архангельский о том, что остается — кроме паники и страха20 марта 20205663
Лекция филолога-слависта, профессора Флорентийского университета20 марта 20201775
Зоя Касаткина — о жизни с Николаем Касаткиным и выставке в Арсенале19 марта 20202155
Александр Морозов о том, как коронавирус может «напечатать» Европу заново, и об опасностях, которые подстерегают новую солидарность18 марта 20205115
Памяти Эдуарда Лимонова18 марта 20206520
Пандемия оживляет длинную память ХХ века, считает Полина Аронсон18 марта 20206302