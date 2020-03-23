Потери российской киноиндустрии из-за пандемии оценили в миллиарды рублей

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Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов заявил, что производители кино и сериалов потеряют миллиарды рублей из-за отмена съемок и показов кинокартин в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Если отмены и переносы производства фильмов из-за коронавируса закончатся «месяца через два, то эхо мы будем ощущать года два после этого», цитирует Сергея Сельянова «Интерфакс».

АПКиТ, объединяющая 35 российских кинокомпаний, 19 марта обратилась с просьбой помочь киноиндустрии к премьер-министру Михаилу Мишустину. «Сейчас это все в разгаре, и никто не понимает, когда все закончится, — сказал Сельянов. — Все разговоры сейчас пока носят предварительный характер».

В письме Мишустину ассоциация, в частности, предлагает ввести отсрочку по возврату средств Фонду кино на период карантина и полгода после него, выделять прямую финансовую поддержку для замороженных проектов, на 50% сократить налоговые и социальные выплаты сроком до 6 месяцев, на 100% субсидировать ставки по кредитам из бюджета, снизить на 50% или перестать начислять арендную плату при режиме повышенной готовности, на 50% снизить стоимость ЖКХ, перечисляет «Коммерсантъ».

Также АПКиТ просит разрешить бесплатно снимать фильмы на объектах в государственной собственности, а в случае введения режима ЧС не прекращать съемки «при соблюдении ряда правил».

С 23 марта Министерство культуры РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовало организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить функционирование для посетителей. За последние несколько дней временно закрыли для посещения ряд своих кинотеатров сети «Каро», «Премьер-зал» и объединенная киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».























































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