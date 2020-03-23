Платформа syg.ma запустила проект поддержки российских независимых музыкантов

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На платформе syg.ma открыт каталог российских независимых экспериментальных музыкантов, пострадавших вследствие распространения коронавируса COVID-19 и нуждающихся в общественной поддержке. Авторы инициативы призывают помочь артистам, покупая их релизы.
Как сообщает syg.ma, идея каталога принадлежит британскому музыкальному журналисту, импресарио и владельцу независимого лейбла Warm Winters Ltd. Адаму Бади Доновалу, предложившему создать список экспериментальных музыкантов, для которых занятие музыкой является основным источником дохода и чьи туры и выступления были отменены в результате распространения коронавируса.
Список таких музыкантов и музыкальных проектов со ссылками на их персональные страницы на Bandcamp опубликован на сайте Buy Music Club. Помочь артистам можно, купив их релизы.
«Несмотря на все очевидные отрицательные стороны ситуации вокруг COVID-19, это исключительная возможность бросить вызов репрессивным сценариям, ставшим неотъемлемой частью того, что мы привыкли называть "музыкальной индустрией", — суммируют идею Доновала инициаторы российского проекта. — Мы должны воспользоваться этой возможностью прямо сейчас, без промедлений. Более того, нужно не только поддержать тех, кто пострадал от последствий пандемии, но и в целом всех, кто занимается музыкой, которую сложно превратить в капитал (а также искусством в целом, теорией и культурными практиками). Это не только пойдет на пользу участникам творческого процесса, но и соединит людей в общую сеть, что в гипотетической перспективе вернет искусству его политический потенциал и может напрямую повлиять на развитие общества».
В российский список включены музыканты и инициативы, дополнительные доходы которых ограничены или полностью отсутствует. На сегодняшний день в него, в частности, попали A. Fruit, Brinstaar, Bugaev, Burago, ГОСТ ЗВУК, Kedr Livanskiy, Lovozero, Maria Teriaeva и Moa Pillar. Среди причин включения в список отмены выступлений, туров и коммерческих проектов.
Список будет дополняться.
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