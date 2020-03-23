Открытие выставки в ГМИИ покажут в прямом эфире

© Телеканал «Россия-Культура»

Сегодня, 23 марта, на телеканале «Россия-Культура» в рамках нового проекта «Открытый музей» состоится прямая трасляция открытия выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Как сообщает «Россия-Культура», трансляция начнется в 20:05 мск.

О выставке расскажут директор Государственного музея изобразительных искусства имени А.С. Пушкина Марина Лошак, заместитель директора ГМИИ по научной работе Илья Доронченков и куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ Виталий Мишин, передает ТАСС.

На следующий день в это же время Илья Доронченков проведет для зрителей телеканала «Россия-Культура» экскурсию по выставке.

«Выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка — с конца XV до середины XX века, — говорится в описании экспозиции «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» на сайте музея. — Из богатого графического собрания музея отобраны лучшие образцы разных национальных школ — итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и русской. Зрители увидят редко экспонируемые работы таких мастеров как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ренуар, ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, Шагал. Выставка дает представление о многообразии графических техник и разных манерах рисования, позволяет проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка, где отразились общие тенденции развития европейского искусства на протяжении нескольких столетий».

16 марта в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 указом мэра Сергея Собянина в Москве был введен временный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры с участием более 50 человек. C 17 марта была приостановлена деятельность учреждений, подведомственных Министерству культуры РФ, в том числе музеев.











































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