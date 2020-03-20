«Хадн дадн» выступят на открытии платформы онлайн-концертов STAY

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29 марта на платформе онлайн-концертов STAY состоится концерт открытия, в котором примет участие группа «Хадн дадн».
Платформу STAY создало петербургское PR-агентство Doing Great Agency совместно со своими партнерами. «Пока весь мир на карантине, мы делаем онлайн-концерты для тех, кто действительно любит музыку и не хочет прекращать танцевать», — пишут организаторы проекта на его сайте.
Заявки на выступления на платформе STAY принимаются по адресу staystay@doinggreat.ru.
Первый концерт пройдет под девизом «Мы сегодня дома» — по названию хита группы «Хадн дадн».
«Мы с удовольствием согласились открыть эту трансляцию STAY и вообще собираемся участвовать в как можно большем количестве трансляций, чтобы люди не переставали радоваться в изменившихся условиях существования», — говорит вокалистка «Хадн дадн» Варя Краминова.
Также с онлайн-концертами на платформе STAY выступят дуэт «АИГЕЛ», проект Феликса Бондарева RSAC, панк-рэперы Velial Squad, мета-фолк группа Oligarkh, а также Verhovski — молодой артист лейбла Universal Music Russia x Galernaya20. Даты концертов будут объявлены в ближайшее время.
P.S. «Телеклуб Групп» и «Наше ТВ» выступили инициаторами бесплатного онлайн-фестиваля в поддержку музыкальной индустрии, который состоится 3 апреля. Как сообщает ТАСС, в нем примут участие группы «Ногу Свело!», Uma2rman, «Ундервуд» и Pompeya, Светлана Сурганова, Линда, Алексей Кортнев, Игорь Растеряев, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Илья Черт и другие рок-, инди- и поп-исполнители.
Площадка и время начала фестиваля будут объявлены на сайте «Телеклуб Групп».
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