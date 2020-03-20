Клуб «16 тонн» призвал не сдавать билеты на перенесенные концерты

© Клуб «16 тонн»

Московский клуб «16 тонн» перенес все концерты, запланированные до 10 апреля. Команда клуба объявила, что они обязательно состоятся позже и призвала тех, кто купил билеты, не сдавать их, чтобы поддержать музыкантов.

«Все выступления состоятся! Просто чуть позже. И мы уже знаем, когда именно. Мы НЕ отменили ни одного концерта! Призываем вас по возможности не сдавать билеты. Музыкантам сейчас очень важны ваши поддержка и понимание. Они сыграют ваши любимые песни», — говорится в сообщении, опубликованном в группе клуба «ВКонтакте».

Отмечается, что все концерты, которые должны были состояться в период запрета, перенесены на рекомендованное городскими властями безопасное время, а почти все новые даты концертов уже есть на сайте клуба «16 тонн».

Указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи с распространением коронавирусной инфекции с 16 марта в городе запрещены все массовые мероприятия в сфере культуры с участием более 50 человек. Запрет действует до 10 апреля.











































































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