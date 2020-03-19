Открыт бесплатный доступ к десяткам тысяч электронных и аудиокниг

Сервис аудиокниг Storytel и проект «ЛитРес: Библиотека» в связи с временным запретом на посещение библиотек, введенным из-за распространения коронавируса COVID-19, предоставляют возможность бесплатно читать и слушать книги из своих каталогов.

Как сообщает «Коммерсантъ», новые пользователи Storytel получают бесплатный доступ на 30 дней ко всей библиотеке сервиса.

Кроме того, Storytel сделал бесплатными подкасты собственного производства на онлайн-платформах SoundCloud и «Яндекс.Музыке», а также в подкастах Apple и Google.

Проект «ЛитРес: Библиотека», с помощью которого государственные библиотеки могут выдавать электронные книги и аудиокниги, предоставил бесплатный доступ к 50 тысячам произведений из своего каталога, информирует пресс-служба электронной библиотеки «ЛитРес».

«ЛитРес: Библиотека» позволяет удаленно выдавать книги читателям сроком на 14 дней. Для этого пользователю нужно выбрать библиотеку, которая подключена к проекту на карте, и зарегистрироваться в ней, чтобы получить «читательский билет» и получить доступ к электронным и аудиокнигам удаленно, без личного присутствия в библиотеке.

Загруженные в память гаджетов произведения доступны и в режиме офлайн. Книга, выданная на руки, возвращается в библиотеку автоматически после истечения установленного срока. В случае, если пользователь не успел прочитать или послушать произведение, он может взять его повторно неограниченное количество раз.

P.S. Сегодня, 19 марта, приложение Bookmate на месяц открыло для всех новых читателей бесплатный доступ к своей библиотеке, насчитывающей более миллиона книг и аудиокниг на 14 языках. Также на главной странице Bookmate будут публиковаться тематические рекомендации и специальные «карантинные» подборки книг.









































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