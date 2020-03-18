Московская филармония будет транслировать концерты без публики

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20 марта Московская государственная академическая филармония запускает проект «Домашний сезон» – прямые онлайн-трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И. Чайковского.

Как сообщают организаторы, инициативу поддержали ведущие российские музыканты, несколько коллективов, а также музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев.

Трансляции можно будет смотреть на сайте филармонии. Начало в 19:00, по окончании каждого концерта его запись будет доступна в видеокаталоге филармонии. Все концерты пройдут в одном отделении.

Расписание:

20 марта — Денис Мацуев (фортепиано). В концерте принимают участие Андрей Иванов и Александр Зингер



В программе: «Времена года» Чайковского, джазовые композиции

21 марта — Лукас Генюшас (фортепиано) и Александр Бузлов (виолончель)



В программе: Бетховен, Шуберт, Борис Чайковский

22 марта — Артем Дервоед (гитара) и Никита Борисоглебский (скрипка)

26 марта — Андрей Гугнин (фортепиано) и Борис Андрианов (виолончель)



В программе: «Фантастические пьесы» Шумана, Соната для виолончели и фортепиано Рахманинова, «Большое танго» Пьяццоллы

Программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, указанных в расписании, планируются выступления Государственного академического Камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова.







































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