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Московская филармония будет транслировать концерты без публики

News_detailed_picture© Культура.рф

20 марта Московская государственная академическая филармония запускает проект «Домашний сезон» – прямые онлайн-трансляции концертов без публики из Концертного зала имени П.И. Чайковского.

Как сообщают организаторы, инициативу поддержали ведущие российские музыканты, несколько коллективов, а также музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев.

Трансляции можно будет смотреть на сайте филармонии. Начало в 19:00, по окончании каждого концерта его запись будет доступна в видеокаталоге филармонии. Все концерты пройдут в одном отделении.

Расписание:

  • 20 марта — Денис Мацуев (фортепиано). В концерте принимают участие Андрей Иванов и Александр Зингер

    В программе: «Времена года» Чайковского, джазовые композиции

  • 21 марта — Лукас Генюшас (фортепиано) и Александр Бузлов (виолончель)

    В программе: Бетховен, Шуберт, Борис Чайковский

  • 22 марта — Артем Дервоед (гитара) и Никита Борисоглебский (скрипка)

  • 26 марта — Андрей Гугнин (фортепиано) и Борис Андрианов (виолончель)

    В программе: «Фантастические пьесы» Шумана, Соната для виолончели и фортепиано Рахманинова, «Большое танго» Пьяццоллы

Программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, указанных в расписании, планируются выступления Государственного академического Камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова.


















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