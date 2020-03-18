В Петербурге запретили массовые мероприятия

Сегодня, 18 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее проводить в городе мероприятия с числом участников более 50 человек. Также временно прекращен доступ в учреждения культуры Петербурга.

Об этом сообщил председатель комитета по культуре Петербурга председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Он отметил. что запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля и рапространяется на театры, музеи, выставочные залы, концертные организации, кинотеатры и Ленинградский зоопарк.

Сухенко также отметил, что на период действия постановления в Петербурга готовится серия онлайн-проектов и акций.

«Театры города запускают трансляции спектаклей в сети Интернет, — написал он. — Для тех, кто не успел посетить выставку в Манеже «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» готовится видеоэкскурсия, а также онлайн форматы выставочных экспозиций. Продолжают свою работу удаленный доступ и электронные подписки городских библиотек».

Ранее Александринский театр объявил, что будет показывать свои спектакли в интернете. Первым из них станет «Маузер» Теодороса Терзопулоса, прямая онлайн-трансляция его премьеры назначена на 21 марта.











































































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