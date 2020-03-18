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Александринка готовит онлайн-премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса

News_detailed_picture© Александринский театр

В связи с тем, что с 17 марта Александринский театр закрыт для зрителей, его руководство приняло решение показывать спектакли в интернете. Первым из них станет «Маузер» Теодороса Терзопулоса, прямая трансляция премьеры которого назначена на 21 марта.

Онлайн-показ спектакля «Маузер» также состоится 22 марта.

Как сообщает пресс-служба Александринки, партнером театра стала компания «Триколор». Спектакли будут транслироваться в онлайн-проекте «Большой эфир» в приложении «Триколор Кино и ТВ», которое можно скачать в App Store и Google Play.

В ближайших планах трансляций с Новой сцены Александринского театра в группе театра «ВКонтакте»:

  • 21 марта — премьера хореографического спектакля Константина Кейхеля «Крот»;
  • 24 марта — «От винта!» (песни из мультсериалов «Смешарики» и «Летающие звери» в исполнении авторов — Марины Ланда и Сергея Васильева);
  • 29 марта — спектакль «Сказки Чижика»;
  • 26 марта — «Дождливая резиденция» лейбла Rainy Days;
  • 29 марта — лекция Александра Боровского в цикле «Память, тело, речь»;
  • 31 марта — лекция Юлии Вымятниной в цикле «Обычное дело».

На сайте Александринского театра, в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале театра выложен познавательный контент: встречи, лекции, мастер-классы ведущих деятелей театра, историков, социологов. С декабря Новая сцена бесплатно транслирует на странице Александринского театра «ВКонтакте» разноформатные события — от концертов до лекций.






















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