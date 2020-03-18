Александринка готовит онлайн-премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса

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В связи с тем, что с 17 марта Александринский театр закрыт для зрителей, его руководство приняло решение показывать спектакли в интернете. Первым из них станет «Маузер» Теодороса Терзопулоса, прямая трансляция премьеры которого назначена на 21 марта.
Онлайн-показ спектакля «Маузер» также состоится 22 марта.
Как сообщает пресс-служба Александринки, партнером театра стала компания «Триколор». Спектакли будут транслироваться в онлайн-проекте «Большой эфир» в приложении «Триколор Кино и ТВ», которое можно скачать в App Store и Google Play.
В ближайших планах трансляций с Новой сцены Александринского театра в группе театра «ВКонтакте»:
На сайте Александринского театра, в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале театра выложен познавательный контент: встречи, лекции, мастер-классы ведущих деятелей театра, историков, социологов. С декабря Новая сцена бесплатно транслирует на странице Александринского театра «ВКонтакте» разноформатные события — от концертов до лекций.
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