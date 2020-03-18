Российские учреждения культуры разработают онлайн-программы

Сегодня, 18 марта, на совещании в Министерстве культуры РФ глава министерства Ольга Любимова поручила всем учреждениям культуры разработать онлайн-программы.

«Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн. Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета – это школьники и студенты», – цитирует Ольгу Любимову сайт Минкульта.

Там также приводятся несколько примеров онлайн-программ, подготовленных российскими музеями, театрами и концертными залами.

Среди них Государственный Русский музей, Государственный исторический музей, Государственный музей Л.Н. Толстого, Московская филармония, Петербургская филармония, Большой театр, Мариинский театр и Малый театр.

17 марта министар культуры подписала приказ о приостановке деятельности театров, музеев, филармоний, цирков, кинотеатров и других подведомственных ему организаций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.































































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