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Перенесен Московский кинофестиваль

News_detailed_picture© Московский международный кинофестиваль

Сегодня, 17 марта, руководство Московского международного кинофестиваля (ММКФ) приняло решение отложить его проведение на более позднее время. Ранее предполагалось провести 42-й ММКФ с 22 по 29 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ.

«В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится, — сообщили в пресс-службе. — Новые даты ММКФ будут объявлены позднее».






























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