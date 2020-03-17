Концертные площадки Москвы приостанавливают работу

© Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Московская государственная академическая филармония и другие залы Москвы объявили об отмене всех концертов с 17 марта по 10 апреля.

Эти меры приняты согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который в связи с распространением коронавирусной инфекции ввел временный запрет на проведение публичных мероприятий с участием более 50 человек.

«Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 17 марта, на сайте Московской консерватории.

«Отдельные концертные программы могут быть перенесены, их перечень и новые даты проведения будут сообщены дополнительно», — информирует сайт филармонии.

Об отмене мероприятий сообщили и другие площадки, в том числе Московский международный дом музыки и зал «Зарядье», где сегодня вечером пройдет концерт без зрителей, который будут показывать в интернете.

Концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске перенес все выступления артистов, запланированные до 10 апреля, в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 16 марта, который ограничивает проведение массово-зрелищных мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.







































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU