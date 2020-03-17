«Зарядье» будет транслировать концерт из пустого зала

Малый зал МКЗ «Зарядье» © Московский концертный зал «Зарядье»

Сегодня, 17 марта, московский концертный зал «Зарядье» организует онлайн-трансляцию концерта «Времена года» с участием актрисы театра и кино Дарьи Мороз и пианиста, художественного руководителя фестиваля ArsLonga Ивана Рудина. Концерт пройдет без зрителей.

Прямая трансляция из Малого зала МКЗ «Зарядье» начнется в 19:00 на сайте зала «Зарядье», на его YouTube-канале, а также в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

«Знаменитый фортепианный цикл Чайковского прозвучит в исполнении Ивана Рудина и Дарьи Мороз в современной интерпретации, — сообщает пресс-служба «Зарядья». — Стихи Пушкина, Жуковского, вдохновивших Чайковского на создание шедевра, дополнены поэзией и прозой Пастернака, Зощенко, Фета и других».

Ранее МКЗ «Зарядье» объявил об отмене всех концертов до 10 апреля согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который в связи с распространением коронавирусной инфекции ввел временный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры с числом участников более 50 человек.

Генеральный директора зала «Зарядье» Ольга Жукова: «В это непростое для всех время, когда концертные залы и театры Москвы закрыты для посещения, мы приняли решение провести запланированный на сегодня концерт "Времена года" без зрителей и показать его онлайн на всех возможных платформах. Именно в таких жизненных ситуациях музыка и искусство поможет людям не упасть духом».































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