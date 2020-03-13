В Москве запретили массовые культурные мероприятия

© Сайт Сергея Собянина

Сегодня, 16 марта, указом мэра Москвы Сергея Собянина в городе введен временный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры, если в них участвуют более 50 человек.

Указ «О введении режима повышенной готовности» размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что решение о дополнительных органичениях принято в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом: за выходные в Москве их стало на 20 человек больше. Общее количество заболевших достигло 53 человек, уточняет «Интерфакс».

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно», — сообщает сайт Сергея Собянина.

Запрет будет действовать до 10 апреля.

Также в Москве с 21 марта будут закрыты все государственные общеобразовательные школы, а также спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Кроме того, режим двухнедельной самоизоляции на дому распространен на граждан, прибывающих из США и всех европейских стран, включая Украину и Белоруссию, и на совместно проживающих с ними лиц.

Ранее стало известно, что в Москве приостановили работу Музей современного искусства «Гараж» и Музей AZ, от проведения массовых мероприятий временно отказались Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.























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