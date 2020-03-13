Онлайн-кинотеатры помогут пересидеть карантин

Несколько российских онлайн-видеосервисов объявили, что сделают бесплатным доступ к своему контенту для всех, кто находится на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

С сегодняшнего дня они могут на 14 дней олучить пакет подписок «Оптимум» в онлайн-кинотеатре Okko, передает ТАСС.

Это можно сделать при помощи чат-бота Okkobro в Telegram или послав слово okkobro в личные сообщения группы Okko в соцсети «ВКонтакте». Каждого зрителя просят рассказать о своих отменившихся планах и приложить фотографию, подтверждающую, что он находится дома. По подписке «Оптимум» будут доступны 25 тысяч единиц контента онлайн-кинотеатра.

Специальное предложение подготовила платформа ivi. «Тем, кто остался дома, мы даем один месяц доступа к подписке ivi за 1 рубль. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля», - сообщили в пресс-службе ivi.

Бесплатный доступ к своему видеоконтенту открыл онлайн-кинотеатр Premier. Список сериалов на сайте Premier открывает «Эпидемия», также там можно смотреть «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секту» и другие сериалы.

14 марта в России был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин для всех людей из групп риска, в которые входят прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой граждане, а также члены их семей.

P.S. Вечером 15 марта Венская государственная опера, которая была вынуждена отменить все представления до 2 апреля, начала бесплатную трансляцию своих лучших спектаклей на сайте staatsoperlive.com.



























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