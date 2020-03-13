Музей «Гараж», Музей AZ и Ельцин Центр приостанавливают работу

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Сегодня, 16 марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 временно закрывается Ельцин Центр в Екатеринбурге и Музей AZ в Москве, ранее о приостановке публичной работы сообщил московский Музей современного искукусста «Гараж».
«С 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и наша Арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра», — говорится в обращении на сайте Ельцин Центра. Его руководители считают, что «должны сделать всё, чтобы максимально обезопасить гостей и сотрудников». Когда Ельцин Центр откроется снова, пока неизвестно.
«К сожалению, с понедельника, 16 марта, мы закрываем музей для посещения и приостанавливаем наши публичные мероприятия, так как считаем, что в сложившейся ситуации каждый из нас должен подумать не только о своем здоровье, но и о тех людях, которые нас окружают», — сообщают генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская.
Ранее директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов объявил о временном закрытии музея, Образовательного центра, библиотеки и архива. «Сейчас мы не можем спрогнозировать, когда откроемся снова, — отметил он. — Я очень надеюсь, что коронавирусная инфекция будет взята под контроль в ближайшее время. И пусть сейчас мы кажемся паникерами, нам важно сделать этот шаг».
Не собираются закрываться Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).
Как сообщает «Интерфакс», в ГТГ введут ограничения по числу посетителей, в ГМИИ в ближайшее время проводятся только мероприятия с численностью участников не более 100 человек, контролеры и кассиры работают в перчатках, экскурсоводы и смотрители с 16 марта будут носить маски. «Мы продолжаем свою работу, но делаем акцент на индивидуальном посещении», — говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке ГМИИ.
«Эрмитаж не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовых мероприятий с численностью участников более 1000 человек», — сообщает сайт петербургского музея. Запланированные выставки отменены не будут, но в музее решили отказаться от проведения церемоний открытия с приглашением гостей. Все сотрудники Эрмитажа, работающие с посетителями, обеспечены защитными масками.
Преподавателям и студентам Петербургской консерватории рекомендуют оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ. Московская консерватория перенесла на осень сегодняшний концерт «Миры Эдуарда Артемьева», в концерте Органного фестиваля не примут участия студенты Лейпцигской высшей школы музыки.
Также стало известно о переносах других концертов с участием российских и, прежде всего, зарубежных артистов. Об этом, в частности, сообщает администрация Московского концертного зала «Зарядье». Отложена премьера сочинения Бориса Филановского, которая должна была состояться в Москве, Екатеринбурге и Петербурге, перенесены на осень московские концерты группы «Мумий Тролль», запланированные на 25 и 26 марта, компания NCA объявила об отмене выступлений британского музыканта IAMX в Петербурге и Москве.
По информации портала «Профисинема», из-за отмены ряда международных премьер российские кинопрокатчики обсуждают возможность закрытия кинозалов на ближайшие несколько недель. «Сейчас кинотеатры просто не понимают что показывать в апреле», — говорит председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
P.S. Сегодня, 16 марта, объявил о временном закрытии Центр документального кино (ЦДК) в Москве. Карантин продлится две недели, фильмы из репертуара ЦДК доступны для просмотра на его онлайн-платформе.
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