Итальянцы придумали флешмоб против уныния

Сегодня, 13 марта, в разных городах Италии, где сохраняется кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса, пройдет звуковой флешмоб, цель которого — поднять настроение людям, находящимся под карантином.

«Откроем окна, выйдем на балконы и будем играть вместе, даже если мы далеко друг от друга. Давайте подбодрим города!», — гласит баннер, опубликованный в фейсбуке акции.

Там размещено сообщение, в котором, в часности, говорится: «Неважно, умеете ли вы читать ноты и владеете ли вы музыкальным инструментом, достаточно просто петь песню или играть — на всём, что попадется под руку. Главное — наши чувства, потому что музыка — лучшее лекарство для исцеления души, и сейчас это именно то, что нам нужно. Так что давайте нарушим тишину!»

Как сообщает Il Messaggero, акция начнется по всей стране в 18:00 (20:00 мск), ее участники откроют окна и будут петь друг другу. В Риме сегодня будет исполнен итальянский гимн, завтра — песня Адриано Челентано «Azzurro», в воскресенье — песня Рино Гаэтано «Ma il cielo è sempre più blu».

«Уже несколько дней Милану, как и всей Италии, приходится решать беспрецедентные социальные и медицинские проблемы. Меры против Covid-19 заперли в домах жителей столицы Ломбардии, чтобы сдержать распространение вируса, <...> но ни один вирус не в силах победить стойкий дух миланцев», — уверены организаторы акции в Милане. Также к флешмобу присоединятся Болонья, Неаполь и другие города.



































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