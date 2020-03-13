Итальянцы придумали флешмоб против уныния

Что слушать в марте
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 2020632
Сегодня, 13 марта, в разных городах Италии, где сохраняется кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса, пройдет звуковой флешмоб, цель которого — поднять настроение людям, находящимся под карантином.
«Откроем окна, выйдем на балконы и будем играть вместе, даже если мы далеко друг от друга. Давайте подбодрим города!», — гласит баннер, опубликованный в фейсбуке акции.
Там размещено сообщение, в котором, в часности, говорится: «Неважно, умеете ли вы читать ноты и владеете ли вы музыкальным инструментом, достаточно просто петь песню или играть — на всём, что попадется под руку. Главное — наши чувства, потому что музыка — лучшее лекарство для исцеления души, и сейчас это именно то, что нам нужно. Так что давайте нарушим тишину!»
Как сообщает Il Messaggero, акция начнется по всей стране в 18:00 (20:00 мск), ее участники откроют окна и будут петь друг другу. В Риме сегодня будет исполнен итальянский гимн, завтра — песня Адриано Челентано «Azzurro», в воскресенье — песня Рино Гаэтано «Ma il cielo è sempre più blu».
«Уже несколько дней Милану, как и всей Италии, приходится решать беспрецедентные социальные и медицинские проблемы. Меры против Covid-19 заперли в домах жителей столицы Ломбардии, чтобы сдержать распространение вируса, <...> но ни один вирус не в силах победить стойкий дух миланцев», — уверены организаторы акции в Милане. Также к флешмобу присоединятся Болонья, Неаполь и другие города.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:29Итальянцы придумали флешмоб против уныния
17:32Новый номер «Носорога» посвящен оттепели
16:01Выставка Георгия Данелии пройдет в ММОМА
13:31Презентация первой в России книги об искусстве перформанса пройдет в «Гараже»
13:10Проводится конкурс на название нового музея на Красной площади
11:38«Пионер» покажет фильм об Артемии Троицком
12 марта 2020
18:39Премия «НОС-2020» начинает прием заявок
16:47Суд в Москве оштрафовал BBC World NewsВсе новости
Новые альбомы «Пошлой Молли», «Позоров», «4 позиций Бруно» и другие примечательные отечественные релизы месяца13 марта 2020632
Владимир Потапов, Ильмира Болотян, Кирилл Мартынов, Миша Мост и Сергей Попов о фейках наших дней13 марта 2020399
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 20202105
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 20201160
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20201531
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20203449
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20202670
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20202107
Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов11 марта 20202916
Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России10 марта 20202748
Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе10 марта 20202534
Что смотреть на «Духе огня» в Москве10 марта 20201645