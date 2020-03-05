Перформанс Ромео Кастеллуччи будет представлен в ГЭС-2

Сцена из перформанса «Новая жизнь» © La Villette / © La Villette / YouTube

Осенью 2020 года одним из первых событий в культурном пространстве ГЭС-2, которое фонд V-A-C создает в здании бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, станет новый перформанс «Новая жизнь» (La Vita Nuova) итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора фонда V-A-C Терезу Иароччи Мавику. По ее словам, это метафора начала жизни новой институции. Мавика подчеркнула, что ГЭС-2 — «не то, что можно открыть за день».

«Многие задаются вопросом о дате открытия ГЭС-2: "Когда, когда?" Но вопрос, на мой взгляд, сформулирован некорректно. Несоразмерно нашему масштабу. ГЭС-2 — не здание, а целая инфраструктура. Его открытие — сложный процесс. Мы станем активировать пространство постепенно, понемногу вплетая его в городскую ткань, предоставляя возможность широкой публике узнавать и знакомиться с ним без лишней спешки и суеты», — рассказала Мавика.

«Одномоментно и торжественно открыть ГЭС-2 - грубый жест по отношению к городу и горожанам, — считает она. — Мы никогда не думали об инаугурации ГЭС-2 как о разовой акции, пышном празднике, вечере для избранных <...> Открытие станет практически ориентированным, протяженным комплексным действием, а не мгновенным стартом кураторской программы — пяти сезонов, идеи которых наполнят ГЭС-2 в ближайшие три года».

Директор фонда V-A-C напомнила, что перед реконструкцией здания бывшей электростанции, зимой 2017 года V-A-C организовал там проект «Геометрия настоящего» — серию инсталляций и музыкальных перформансов, переосмысляющих архитектурное пространство ГЭС-2 и заново осваивающих ее территорию.

«На этот раз мы зовем людей, чтобы представить новый этап трансформации. Увидеть, почувствовать, осознать, какая колоссальная работа была проделана и какие возможности открываются перед публикой, да и перед самой институцией», — сказала Мавика, добавив, что в ГЭС-2 «будут проходить концерты, кинопоказы, театральные постановки, трансляции, маркеты».















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