Деятели культуры поздравили Юрия Дмитриева с днем рождения

© Наталия Демина

28 января исполнилось 64 года историку, руководителю Карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который с лета 2018 года находится в СИЗО. С днем рождения историка поздравили актриса Чулпан Хаматова, режиссер Андрей Звягинцев и другие деятели культуры.

Их поздравления, а также поздравления Андрея Макаревича, Ирины Прохоровой, Александра Филиппенко, Лии Ахеджаковой, Людмилы Улицкой, Александра Архангельского, Евгения Стычкина, Дмитрия Быкова и Оксаны Мысиной можно посмотреть на сайте телеканала «Дождь».

Подборки писем Юрию Дмитриеву в СИЗО из разных городов и стран 28 января опубликовали Международный Мемориал, «Афиша Daily», газета «Троицкий вариант — Наука», «Новая газета», проект «Уроки истории».

Также в этот день в Москве и Перозаводске прошла серия одиночных пикетов в поддержку Дмитриева, в Петрозаводске состоялась презентация его новой книги «Место памяти Сандармох», в Библиотеке иностранной литературы в Москве был показан фильм Бориса Дворкина о Сандармохе «Куда Макар телят не гонял».

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В 2016 году Юрий Дмитриев был обвинен по сфабрикованному уголовному делу в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери. Весной 2018 года после множества экспертных заключений, подтвердивших отсутствие состава преступления, и широкого общественного резонанса он был оправдан Петрозаводским городским судом. В июне 2018 года против Дмитриева было возбуждено второе уголовное дело, он снова находится в СИЗО. За последние четыре года историк провел под стражей в общей сложности 990 дней. Международный Мемориал признал его политическим заключенным.

Сейчас в Петрозаводском городском суде заканчивается второй судебный процесс Дмитриева, на 10 февраля назначены прения сторон, затем обвиняемый выступит перед судом с последним словом, после чего будет оглашен приговор.

Отправить письмо Юрию Дмитриеву можно по адресу:

185035, Республика Карелия,

Петрозаводск,

Герцена, 47,

ФКУ СИЗО-1

УФСИН России по

Республике Карелия,

Дмитриеву Юрию Алексеевичу

(дата рождения 28.01.1956)







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