Богомолов поставит «Бесов»

© Konstantin Bogomolov / Facebook

Сегодня, 24 января, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что весной поставит спектакль по роману Достоевского «Бесы».

«В этом сезоне на сцене Бронной (точнее — на Яузе) я выпущу два спектакля. "Бесы" по Достоевскому и "Покровские ворота" по Зорину, — написал Константин Богомолов в фейсбуке. — Репетиции начнутся 28 февраля. Все подробности — позже».

Режиссер пояснил, что год не ставил спектакли из-за крайней загруженности: «Кино. Создание фонда. Огромная и дико интересная работа в качестве менеджера. Книга».

«Я могу снова отдать часть супердрагоценного нынче времени моей любимой профессии», — добавил он.

Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной в мае 2019 года.

В августе на сборе труппы он сообщил, что его первой постановкой в качестве худрука театра станет спектакль по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота».

Более подробно о планах на новый сезон было объявлено в октябре. Первой премьерой сезона стал спектакль Максима Диденко по мотивам романа Владимира Сорокина «Норма». Также среди предстоящих премьер «Лунная масленица» в постановке Филиппа Григорьяна по пьесе Павла Пряжко, «Тарас Бульба» Александра Молочникова и «Темные аллеи» Владислава Наставшевса.

В связи с началом ремонтных работ в здании Театра на Малой Бронной с 1 февраля театр будет показывать свои спектакли в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» (пл. Журавлева, д. 1).















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