Создатели «Дау» собираются судиться с Минкультом

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14 января стало известно, что Министерство культуры РФ повторно отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям фильма Ильи Хржановского «Дау». Создатели фильма намерены опротестовать это решение в суде.
«Нами получен ответ, что министерство культуры не видит возможности дать удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях, и что согласно законам РФ мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд», — цитирует «Интерфакс» представителя Ильи Хржановского, который сообщил, что создатели «Дау» собираются обраиться в суд.
«Минкультуры России считает, что все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства», — пояснили в пресс-службе министерства.
В конце ноября 2019 года Минкульт отказался выдать прокатные удостоверения четырем из десяти частей «Дау» ( «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера») на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.
Хржановский обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил его выдать прокатные удостоверения всем частям фильма, поскольку «Дау» представляет собой целостное произведение, которое нельзя рассматривать по частям.
Режиссер предложил сформировать независимую комиссию, которая дала бы фильму оценку «с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен». «Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — писал Хржановский.
Проект «Дау» создавался с 2005 года, с 2008 по 2011 год в Москве, Петербурге, Баку, Копенгагене, Лондоне и Харькове проходили съемки одноименного фильма, основанного на воспоминаниях Коры Ландау, жены советского физика Льва Дандау. В съемочном процессе участвовали несколько тысяч человек, в основном это были непрофессиональные актеры, играющие самих себя.
Первоначально предполагалось, что «Дау» будет впервые показан в Берлине, где его авторы собирались воссоздать участок Берлинской стены, но власти города отклонили заявку на осуществление проекта.
Премьера «Дау» состоялась зимой 2019 года в Париже в формате тотальной инталляции, которая включала более 700 часов отснятого материала, 13 смонтированных полнометражных фильмов и несколько сериалов.
P.S. Сегодня, 15 января, министр культуры Владимир Мединский прокомментировал просьбу выдать всем фильмам проекта «Дау» прокатное удостоверение, передает ТАСС.
«Я предлагаю создателям фильма "Дау" обратиться в МВД с предложением частично разрешить им переходить на красный свет. Это примерно той же логики просьба. Если им частично разрешат, мы вернемся к этому вопросу», — сказал Мединский.
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