Выбран победитель премии «Волга/НОС»

Новогодняя киноодиссея, или «Исповедальня на Ланжероне»
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201246
По итогам финальных дебатов литературной премии «Волга/НОС» лауреатом сезона 2019/2020 названа книга журналиста Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (М.: Individuum, 2019).
Об этом сообщают организаторы премии, Фонд Михаила Прохорова. Запись дебатов, которые состоялись 10 января в нижегородском Арсенале, можно посмотреть на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.
В дебатах приняли участие члены жюри премии «Волга/НОС»:
Региональная версия литературной премии «НОС» («Новая словесность») проводилась в Нижнем Новгороде во второй раз. Помимо книги Даниила Туровского в шорт-лист премии «Волга/НОС» сезоне 2019/2020 года входили:
Победитель премии «Волга/НОС» получит статуэтку-символ премии и 200 тысяч рублей. Награждение состоится в Москве 14 января, перед дебатами премии «НОС».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:05Ретроспектива «Инженеров искусства» пройдет в Петербурге
15:56Штутгартская опера представит «Время секонд-хэнд» Сергея Невского
12:46В Москве выступят артисты лейбла TwentyTwenty
11:46Книгу Мортона Фелдмана представят в Петербурге и Москве
16 января 2020
18:30Выставка в «Мемориале» завершится игрой про перестройку
17:27Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
16:06Фильмы о Холокосте покажут в Третьяковке
15:28Выставка Александра Родченко откроется в Центре братьев Люмьер
13:07Российский фильм отобран в конкурс БерлиналеВсе новости
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20201246
Военная сага в лучах инфракрасной памяти17 января 2020831
Самир Савант о финансировании культурных проектов, потребностях новой аудитории и русификации Генделя17 января 20201191
Финал истории и пять экспонатов скандальной выставки16 января 20201157
Брать на себя в сегодняшней России функции врачевателя исторических «травм», по крайней мере, неуместно, считает Мария Липман16 января 20201622
На каких основаниях общество готово сегодня заниматься трагедией русского ХХ века? На разных — и это важно. Социологи Григорий Юдин и Дмитрий Рогозин, Дмитрий Алешковский и теолог Дмитрий Гасак подводят итоги большого исследования16 января 20201535
В Москве вручена премия «НОС-2020»16 января 20201321
Итоги выставки «Дейнека/Самохвалов» в петербургском Манеже15 января 20202171
COLTA.RU, Фонд имени Генриха Бёлля и Гёте-институт в Москве продолжают разговор о гендере15 января 20202544
«Это проект про внутренний космос»: романтический ретровейв на стихи Александра Введенского. Премьера первого клипа14 января 20201838
Памяти Сергея Алимова14 января 20201876
«Фейклор» и другие темы «Возвращения-2020»13 января 20201910