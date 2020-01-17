Выбран победитель премии «Волга/НОС»

© Фонд Михаила Прохорова

По итогам финальных дебатов литературной премии «Волга/НОС» лауреатом сезона 2019/2020 названа книга журналиста Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (М.: Individuum, 2019).

Об этом сообщают организаторы премии, Фонд Михаила Прохорова. Запись дебатов, которые состоялись 10 января в нижегородском Арсенале, можно посмотреть на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.

В дебатах приняли участие члены жюри премии «Волга/НОС»:

Евгений Стрелков — председатель жюри, медиахудожник, куратор, поэт, редактор (Нижний Новгород);

Валентина Горшкова — радиоведущая, книжный обозреватель (Нижний Новгород);

Мария Гончарова — медиаменеджер, главный редактор газеты «Селедка» и сайта «The Village Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

Вадим Михайлин — филолог, культуролог, переводчик (Саратов);

Артем Филатов — художник, куратор (Нижний Новгород).

Региональная версия литературной премии «НОС» («Новая словесность») проводилась в Нижнем Новгороде во второй раз. Помимо книги Даниила Туровского в шорт-лист премии «Волга/НОС» сезоне 2019/2020 года входили:

Александр Стесин — «Нью-йоркский обход» (М.: НЛО, 2019);

Линор Горалик — «Все, способные дышать дыхание» (М.: АСТ, 2019);

Александр Ярин — «Жизнь Алексея: Диалоги» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018);

Алексей Поляринов — «Центр тяжести» (М.: Эксмо, 2018);

София Синицкая — «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» (СПб.: Лимбус Пресс, 2019);

Алексей Сальников — «Опосредованно» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019).

Победитель премии «Волга/НОС» получит статуэтку-символ премии и 200 тысяч рублей. Награждение состоится в Москве 14 января, перед дебатами премии «НОС».













































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU