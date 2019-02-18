Новый роман Алексея Сальникова обсудят в «Пионере»

© Редакция Елены Шубиной

20 февраля в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой книги нового романа Алексея Сальникова «Опосредованно», вышедшего в феврале в Редакции Елены Шубиной.

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Автор «Петровых в гриппе и вокруг него» и лауреат премии «Национальный бестселлер — 2018», Алексей Сальников и в этот раз написал семейную сагу в современной нестоличной России. Главная героиня со студенческих лет умеет писать литру — новый вид поэтических наркотиков, сопоставимых по силе прихода с тяжелыми веществами.

«Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в семнадцать лет, чтобы получить одобрение старшего брата лучшей подруги. А потом не может бросить. Стишки становятся для нее и горем, и утешением, и способом заработать, и колдовством, и частью быта — ближе родных и друзей. Они не уходят, их не выкинешь, от них не отвяжешься, наверно потому, что кровь не водица, но все же отчасти — чернила», — говорится в издательской аннотации к книге.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с автором, как устроен этот роман о провинциальной семье и как рутина иногда делает нас счастливыми.

На встрече можно будет купить книгу «Опосредованно» и другие романы Алексея Сальникова по специальной цене и подписать их у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.





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