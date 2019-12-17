Российские фильмы вошли в шорт-лист премии «Оскар»

© Academy of Motion Picture Arts and Sciences

16 декабря Американская киноакадемия объявила короткие списки 92-го сезона премии «Оскар» в девяти номинациях. В три из них включены российские фильмы – «Дылда» Кантемира Балагова, «Акварель» Виктора Косаковского и «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.

Списки опубликованы на сайте Американской киноакадемии.

«Дылда» Кантемира Балагова включена в шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также на «Оскар» в этой номинации претендуют:

«Раскрашенная птица» (Nabarvené ptáče, Чехия-Словакия-Украина), реж. Вацлав Мархоул;

«Правда и справедливость» (Tõde ja õigus, Эстония), реж. Танел Тоом;

«Отверженные» (Les Misérables, Франция), реж. Ладж Ли;

«Оставшиеся» (Akik maradtak, Венгрия), реж. Барнабаш Тот;

«Страна меда» (Honeyland, Македония). реж. Тамара Котевска, Любомир Степанов;

«Тело Христово» (Boze Cialo, Польша), реж. Ян Комаса;

«Атлантика» (Atlantique, Франция-Сенегал-Бельгия), реж. Мати Диоп;

«Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо;

«Боль и слава» (Dolor y gloria, Испания-Франция), реж. Педро Альмодовар.

Премьера «Дылды» состоялась в мае 2019 года в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, где картина Балагова получила награды за лучшую режиссуру, а также приз международной федерации кинопресии FIPRESCI с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Летом фильм выиграл главные призы на кинофестивалях «Зеркало» (Иваново) и «Край света. Восток» (Южно-Сахалинск).

В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» помимо «Акварели» представлены 14 фильмов из разных стран. Премьера фильма, снятого Виктором Косаковским в формате 96 кадров в секунду, состоялась на 75-ом Венецианском международном кинофестивале.

В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» 9 картин соревнуются с мультфильмом «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. В 2009 и 2016 годах на «Оскар» в этой категории номинировались его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

Номинанты 92-го сезона премии Американской киноакадемии будут объявлены 13 января 2020 года, церемония награждения лауреатов пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.











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