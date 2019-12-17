Российские фильмы вошли в шорт-лист премии «Оскар»

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16 декабря Американская киноакадемия объявила короткие списки 92-го сезона премии «Оскар» в девяти номинациях. В три из них включены российские фильмы – «Дылда» Кантемира Балагова, «Акварель» Виктора Косаковского и «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.
Списки опубликованы на сайте Американской киноакадемии.
«Дылда» Кантемира Балагова включена в шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также на «Оскар» в этой номинации претендуют:
Премьера «Дылды» состоялась в мае 2019 года в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, где картина Балагова получила награды за лучшую режиссуру, а также приз международной федерации кинопресии FIPRESCI с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Летом фильм выиграл главные призы на кинофестивалях «Зеркало» (Иваново) и «Край света. Восток» (Южно-Сахалинск).
В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» помимо «Акварели» представлены 14 фильмов из разных стран. Премьера фильма, снятого Виктором Косаковским в формате 96 кадров в секунду, состоялась на 75-ом Венецианском международном кинофестивале.
В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» 9 картин соревнуются с мультфильмом «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. В 2009 и 2016 годах на «Оскар» в этой категории номинировались его работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».
Номинанты 92-го сезона премии Американской киноакадемии будут объявлены 13 января 2020 года, церемония награждения лауреатов пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.
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