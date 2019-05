Объявлен фильм закрытия Каннского фестиваля

Кадр из фильма «Необычные» © Gaumont

25 мая, в последний день работы 71-го Международного Каннского кинофестиваля состоится премьера фильма французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано «Необычные» (Hors normes / The Specials) с Венсаном Касселем и Редой Катебом в главных ролях.

Как сообщает сайт Каннского фестиваля, «Необычные» — социальная комедия, помимо Венсана Касселя и Реды Катеба в ней снялись непрофессинальные актеры и подростки с аутизмом. Фильм будет выпущен во французский прокат в конце октября.

72-й Международный Каннский кинофестиваль 14 мая откроет картина Джима Джармуша «Мертвые не умирают» (The Dead Don't Die).

Она будет участвовать в основной конкурсной программе, в которую отобраны еще 20 фильмов, в том числе «Радегунд» (A Hidden Life) Терренса Малика, «Прости, мы скучали» (Sorry We Missed You) Кена Лоуча, «Боль и слава» (Dolor y gloria) Педро Альмодовара, «Мектуб, моя любовь 2» (Mektoub, My Love: Intermezzo) Абделатифа Кешиша и «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино.

В конкурсной программе «Особый взгляд» будут представлены 17 картин, две из которых сняли российские режиссеры: Кантемир Балагов привезет в Канны фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде, Лариса Садилова — драму «Однажды в Трубчевске».

В конкурсной программе студенческих фильмов «Cinéfondation» участвует короткометражный фильм Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с вокалистом группы Shortparis Николаем Комягиным в главной ролию

Среди фильмов, которые в этом году будут представлены в Каннах вне конкурса, новые работы Николя Бедоса, Клода Лелуша, Николаса Виндинга Рефна и Ли Вон-тхэ.

Обладателей главных призов Каннского фестиваля жюри под председательством мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту объявит 25 мая. Уже известно, что почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф будет вручена французскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Алену Делону.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ