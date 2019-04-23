Объявлена первая волна участников фестиваля «Форма»

The Black Lips © Yana Yatsuk / © Yana Yatsuk / The Black Lips / Facebook

Группы Sonic Death, Angelic Milk, Bicycles for Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь Потом» выступят этим летом на фестивале современного искусства «Форма», который пройдет в Москве 27 и 28 июля. Хедлайнеры первого дня – гаражные рокеры из США The Black Lips.

Площадкой «Формы-2019» станет кластер «Хлебозавод №9», фестиваль будет посвящен поэтике.

Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль стирает границы между ролями и смешивает разные жанры: Павел Пепперштейн будет читать рэп, Валерий Чтак выступит с музыкальным проектом Sthow's Seths и воссоздаст свою мастерскую со скейтбордами и картинами. Петр Мамонов с музыкантами «Звуков Му» покажет спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина», Филипп Горбачев представит новый мультиинструментальный проект, Lisokot (Варя Павлова) подготовит A/V live вместе с видеохудожницей Katya Ost, а Lovozero (Анастасия Толчнева) создаст к фестивалю концерт-практику «Mertsanie» — совместный проект с хореографом и танцовщицей Аней Кравченко.

В арт-программе фестиваля совместную работу представят участники из Японии — пионер видеомэпинга среди виджеев на японской клубной сцене Тошихиро Сакаи и скульптор Акихито Окунака.

В театральной программе и впервые на «Форме» выступит режиссер Максим Диденко. Он готовит тотальную коллаборацию с российской пост-поп группой, название которой пока держится в секрете.Перформанс «O2» покажет португальская компания PIA (Projectos de Intervenção Artística — Проекты художественной интервенции).

Среди участников программы новой академической музыки (куратор – Дмитрий Курляндский) музыкант и композитор из Германии, участник ансамбля Neue Musik Berlin Тео Набихт и австралийский музыкант и композитор Джон Хейлброн, а также Московский ансамбль современной музыки, который представит на фестивале проект молодых московских композиторов Александра Хубеева и Николая Попова и премьеру сочинения ростовского композитора Антона Светличного.





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