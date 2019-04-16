Вручены «Золотые маски»

© «Золотая маска»

Сегодня, 16 апреля, на Исторической сцене Большого театра прошла церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2017-2018.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы признана «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (режиссер Виктор Рыжаков, Александринский театр), лучшим драматическим спектаклем малой формы — «Пианисты» (режиссер Борис Павлович, Театр «Глобус», Новосибирск).

В категории «Драма/работа режиссера» награжден Кирилл Серебренников («Маленькие трагедии», «Гоголь-центр»), в категории «Драма/работа драматурга» — Михаил Дурненков («Утопия», Театр наций), в категориях «Драма/мужская роль» и «Драма/женская роль» премию получили Камиль Тукаев (Креон, «Антигона», Воронежский Камерный театр) и Дарья Мороз (Тузенбах, «Три сестры», МХТ имени А.П. Чехова).

Лучшей оперой названа «Жанна на костре» Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса (Пермский театр оперы и балета), лучшим балетом — «Нуреев» Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова (Большой театр).

Юрий Посохов также удостоен «Золотой маски» в категории «Работа балетмейстера-хореографа», обладателями премии лучшим оперным исполнителям стали Наталья Мурадымова («Енуфа», МАМТ) и Винс И («Триумф Времени и Бесчувствия», МАМТ), за работу режиссера в опере награждена Кэти Митчелл («Альцина», Большой театр), за работу дирижера — Филипп Чижевский («Триумф Времени и Бесчувствия», МАМТ). «Золотая маска» за работу композитора в музыкальном театре присуждена Владимиру Ранневу за оперу «Проза» (Электротеатр Станиславский).

Полностью список лауреатов «Золотой маски — 2019» приводится на сайте премии.

Эксперты «Золотой маски» в этом сезоне отсмотрели 1093 спектакля, поставленных в более чем 100 российских городах. На премию были номинированы 29 драматических спектаклей, 8 опер, 10 балетов, 9 спектаклей современного танца, 7 оперетт и мюзиклов и 10 кукольных спектаклей.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ