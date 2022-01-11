Пермский театр оперы и балета откроет «Золотую маску — 2022»

Итоги-2021: наша музыка
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11 января в Москве начинается фестиваль «Золотая маска — 2022», конкурсную программу откроют два спектакля Пермского театра оперы и балета.
На сцене театра «Новая опера» состоится вечер одноактных балетов «Озорные песни»/«Когда падал снег»/«Концерт №5» в хореографии Дагласа Ли и руководителя балетной труппы пермского театра Антона Пимонова.
13 января в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Пермская опера покажет «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева в постановке Филиппа Григорьяна.
Участниками фестиваля «Золотая маска» 2022 года станут еще 79 спектаклей-номинантов российской национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2020/2021.
Они были отобраны двумя экспертными советами — по драматическому театру и театру кукол (председатель — Татьяна Тихоновец) и по музыкальному театру (председатель — Дмитрий Ренанский). Два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1165 спектакля, выпущенных с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.
Программу фестиваля «Золотая маска» дополнят внеконкурсные проекты: «Маска плюс», «Деский weekend», «Золотая маска в кино», «Золотая маска online» и «Russian Case».
Кроме того, в 2022 году запланированы проекты в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Череповце, Нижний Новгороде, Норильске, Петрозаводске, Петербурге Самаре, Улан-Удэ, Шатуре и гастроли в Эстонии, Латвии и Израиле.
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