Фестиваль «Бок о Бок» едет в Москву

Фестиваль «Бок о Бок» едет в МосквуКадр из фильма «Рафики»© wanurikahiu.com
С 23 по 26 мая в Москве пройдет международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок». Программы игрового, документального и короткометражного кино будут представлены в киноклубе «Фитиль» и в пространстве «Таблица».
В Москве можно будет увидеть фильмы из программы петербургского фестиваля «Бок о Бок», который состоялся в октябре 2018 года и собрал более 2500 зрителей.
Главная тема московского фестиваля «Бок о Бок — 2019» — фильмы о женщинах, придуманные и снятые самими женщинами:
- «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (США, 2018), реж. Дезире Акхаван;
- «Жест, означающий любовь»
- «Рафики» (Кения-ЮАР, 2018), реж. Ванури Кахуи;
- «Дайки, камера, мотор!» (документальный);
- «Профессор Марстон и чудо-женщины» (США, 2017), реж. Анджела Робинсон;
- «Наследницы» (Парагвай, 2018), реж. Марсело Мартинесси;
- «Счастливый принц» (Великобритания-Бельгия, 2018), реж. Руперт Эверетт;
- «Бабочки» (Россия, 2016), реж. Дмитрий Кубасов.
Помимо кинопоказов на фестивале пройдут дискуссии и встречи с гостями — создателями фильмов и экспертами в области кино и общественных вопросов. Гости фестиваля будут объявлены дополнительно.
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