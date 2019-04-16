Фестиваль «Бок о Бок» едет в Москву

Кадр из фильма «Рафики» © wanurikahiu.com

С 23 по 26 мая в Москве пройдет международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок». Программы игрового, документального и короткометражного кино будут представлены в киноклубе «Фитиль» и в пространстве «Таблица».

В Москве можно будет увидеть фильмы из программы петербургского фестиваля «Бок о Бок», который состоялся в октябре 2018 года и собрал более 2500 зрителей.

Главная тема московского фестиваля «Бок о Бок — 2019» — фильмы о женщинах, придуманные и снятые самими женщинами:

Помимо кинопоказов на фестивале пройдут дискуссии и встречи с гостями — создателями фильмов и экспертами в области кино и общественных вопросов. Гости фестиваля будут объявлены дополнительно.





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