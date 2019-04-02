ММКФ объявил программу

Кадр из фильма Сейида Чолака «Капкан» © ММКФ

Сегодня, 2 апреля, на пресс-конференции в Москве объявлена программа 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

В основной конкурсной программе будут соревноваться 13 фильмов, созданных кинематографистами из России, Бангладеш, Германии, Казахстана, Ирана, Италии, Латвии, Турции, Финляндии, Франции и Японии, в том числе новые работы Мостафы Сарвара Фаруки, Сейида Чолака, Хироюки Танаки, Светланы Проскуриной и Павла Костомарова.

Судить фильмы основной конкурсной программы будет жюри, которое возглавит режиссер Ким Ки Дук (Южная Корея).

Семь картин из разных стран примут участие в конкурсе документального кино, 15 — в конкурсе короткометражных фильмов.

41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля. На фестивале, в частности, состоятся ретроспектива французского режиссера Мишеля Девиля и ретроспектива к столетию ВГИКа.

В программе «Свободная мысль» будет представлен документальный фильм Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа», вошедший в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».





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