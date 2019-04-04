Группы из Твери и Петербурга выступят на шоукейсах в Москве«Он Юн»© Ольга Комлач
13 апреля музыкальный портал Sadwave совместно с пабликом «Панельки» проведет в расположенных по соседству московских клубах два шоукейса, в которых примут участие музыканты из Твери и Петербурга.
Начало обоих концертов в 20:00.
В баре «Успех» на шоукейсе «Улыбнись, дорогая, ты в Твери!» выступят играющие инструментальный рок Fotu, гитарный квартет «Потерянная юность», рок-группа с более чем 10-летней историей «Вмгновениях» и полуакустический инди-дуэт «Дождливый гражданин».
Петербургские музыканты и поэты Максим Тесли и Вова Седых представят в клубе Punk Fiction три своих проекта: «хип-хап» группу «Он Юн», недавно выпустившую сингл «Календарь», а также гитарный проект «Сестры» и дрим-панк трио «Горечь».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
18:49Владивостокский культурный кластер объединит филиалы четырех музеев
17:18На фирме «Мелодия» вышел вокальный цикл Антона Батагова
16:21Музыку Освальдо Голихова исполнят в Москве и Петербурге
15:57ММОМА представит вторую часть выставки о парижских событиях 1968 года
15:20Умер Георгий Данелия
12:24Группы из Твери и Петербурга выступят на шоукейсах в Москве
10:38Дискуссия «Право на любовь: секс и инвалидность» пройдет в «Гараже»
3 апреля 2019
18:04В Павильоне книги обсудят положение дел в российской поп-музыкеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить