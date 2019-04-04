 
12:24 4 апреля 2019Новости
4180
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Группы из Твери и Петербурга выступят на шоукейсах в Москве

News_detailed_picture«Он Юн»© Ольга Комлач

13 апреля музыкальный портал Sadwave совместно с пабликом «Панельки» проведет в расположенных по соседству московских клубах два шоукейса, в которых примут участие музыканты из Твери и Петербурга.

Начало обоих концертов в 20:00.

В баре «Успех» на шоукейсе «Улыбнись, дорогая, ты в Твери!» выступят играющие инструментальный рок Fotu, гитарный квартет «Потерянная юность», рок-группа с более чем 10-летней историей «Вмгновениях» и полуакустический инди-дуэт «Дождливый гражданин».

Петербургские музыканты и поэты Максим Тесли и Вова Седых представят в клубе Punk Fiction три своих проекта: «хип-хап» группу «Он Юн», недавно выпустившую сингл «Календарь», а также гитарный проект «Сестры» и дрим-панк трио «Горечь».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ









Комментарии


Сегодня на сайте
Реквием по КаренСовременная музыка
Реквием по Карен 

Александр Кушнир вспоминает несостоявшихся героев эпохи Вудстока. Глава третья: печальная легенда о Карен Далтон — звезде Гринвич-Виллидж 1960-х и любимой певице Боба Дилана

3 апреля 201914630