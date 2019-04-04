Группы из Твери и Петербурга выступят на шоукейсах в Москве

13 апреля музыкальный портал Sadwave совместно с пабликом «Панельки» проведет в расположенных по соседству московских клубах два шоукейса, в которых примут участие музыканты из Твери и Петербурга.

Начало обоих концертов в 20:00.

В баре «Успех» на шоукейсе «Улыбнись, дорогая, ты в Твери!» выступят играющие инструментальный рок Fotu, гитарный квартет «Потерянная юность», рок-группа с более чем 10-летней историей «Вмгновениях» и полуакустический инди-дуэт «Дождливый гражданин».

Петербургские музыканты и поэты Максим Тесли и Вова Седых представят в клубе Punk Fiction три своих проекта: «хип-хап» группу «Он Юн», недавно выпустившую сингл «Календарь», а также гитарный проект «Сестры» и дрим-панк трио «Горечь».





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