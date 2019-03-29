Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 29 марта, в России вступили в силу федеральные законы, которыми вводятся наказания за распространение недостоверной информации и оскорбление государственных символов и органов власти в интернете.

Оба закона президент Владимир Путин подписал 18 марта, передает «Интерфакс», в тот же день они были опубликованы. Теперь, по истечении 10 дней после опубликования, эти законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации.

Законы разработали члены Совета Федераци Андрей Клишас и Людмила Бокова , а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Одним из законов вводится понятие «недостоверной общественно значимой информации» и запрещается ее распространение в интернете. Речь идет об информационных сообщениях, «которые создают угрозу жизни или здоровью граждан и их имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Интернет-СМИ, распространяющие фейковые новости, наказываются штрафами и могут быть заблокированы, если вовремя не удалят недостоверную информацию.

Другой закон посвящен борьбе с распространением в интернете информации, в неприличной форме выражающей неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

При обнаружении подобной информации, владелец ресурса, на котором она появилась, должен удалить ее в течение суток, в противном случае этот ресурс будет заблокирован.

За распростанение оскорбительной информации установлены штрафы, а тем, кто был оштрафован более двух раз, может грозить административный арест на срок до 15 суток.

P.S. Отвечая сегодня в прямом эфире на вопросы пользователей соцсети «Вконтакте», премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что критиковать власть в интернете можно, только без оскорблений.

«Конечно, очень многое будет зависеть от той судебной практики, которая складывается. Я проиллюстрирую это на простом примере. Очевидно, что, если это просто критика власти, никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов, наступать не должно. Но если целью конкретного обращения, поста, еще чего-то является лишь прямое оскорбление того или иного лица, или того или иного государственного символа, а это должна доказать экспертиза в конечном счете, если дело дойдет до каких-то судебных разборок, тогда это основание для применения этого закона», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Как пишут «Ведомости», организаторы трансляции в соцсети «Вконтакте» отключили возожность комментировать прямой эфир премьер-министра, а также оставлять комментарии на его странице и на странице правительства.





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