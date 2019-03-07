Госдума приняла закон о фейковых новостях

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 7 марта, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о противодействии недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

За закон проголосовали 322 депутата фракции «Единая Россия», тогда как депутаты, представляющие КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию», проголосовали против (78) или не приняли участия в голосовании, передает «Интерфакс».

Как сообщает сайт Госдумы, новый закон вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и изменения в КоАП РФ.

Вводится понятие «недостоверной общественно значимой информации» и запрещается ее распространение в интернете.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, определять степень достоверности информации «будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции». Они же, «исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями», будут определять критерии опасности, вызванные фейковыми новостями.

Ресурсам, распространяющим фейковые новости, грозит блокировка. Механизм блокировки будет работать следующим образом:

Генпрокуратура обнаруживает в интернете недостоверную информацию и уведомляет об этом Роскомнадзор.

Роскомнадзор сообщает об этом редакции онлайн-СМИ.

Редакция удаляет недостоверную информацию.

Если этого не произошло, Роскомнадзор требует от оператора связи ограничить доступ к сайту онлайн-СМИ.

Если недостоверная информация удалена, Роскомнадзор уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к сайту онлайн-СМИ.

В соответствии с поправками в КоАП, штрафы за первый случай распространения фейковых новостей составят 30–100 тысяч рублей для граждан, 60–200 тысяч рублей для должностных лиц и 200-500 тысяч рублей для юридических лиц, за повторное нарушение нового закона — 100–300 тысяч рублей для граждан, 300–600 тысяч рублей для должностных лиц и 0,5–1 млн рублей для юридических лиц.

Если же распространение фейковой информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка», размер штрафов вырастет до 300–400 тысяч рублей для граждан, 600–900 тысяч рублей для должностных лиц и 1–1,5 млн рублей для юридических лиц

Изменения в КоАП вступят в силу с момента официального опубликования закона.





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