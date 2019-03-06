Законопроект об оскорблении власти в интернете принят во втором чтении

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 6 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект о борьбе с распространением в интернете информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Как сообщает сайт Госдумы, законопроектом вводится порядок ограничения доступна к такого рода информации:

Генпрокурор РФ обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры для удаления оскорбительной информации и для ограничения доступа к ресурсу в случае, если материал не удаляют.

Роскомнадзор определяет провайдера хостинга и направляет ему уведомление о нарушении и требование удалить оскорбительную информацию.

Провайдер, получив уведомление от Роскомнадзора, должен сразу же сообщить об этом владельцу ресурса.

После этого в течение суток оскорбительная информация должна быть удалена.

Если этого не происходит, доступ к ресурсу блокируется. Блокировка будет снята только после того, как владелец ресурса удалит материал и уведомит об этом Роскомнадзор.

Также одобрены поправки в КоАП РФ, касающиеся ответственности за распространение оскорбительной информации: административный штраф 30–100 тысяч рублей за первое нарушение, штраф 100–200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток за повторное нарушение.

«В случае, если действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, — штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», — говорится в сообщении Госдумы.

Законопроекты о борьбе с оскорблением власти в интернете разработали члены Совета Федераци Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Законопроекты были внесены в Госдуму в декабре 2018 года и в конце января 2019 года приняты в первом чтении.





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