Премия «НОС» открывает сезон© Фонд Михаила Прохорова
Сегодня, 15 марта, начинается прием заявок на участие в конкурсе литературной премии «НОС» (Новая словесность) за 2019 год.
Номинантом на премию может стать любой прозаический текст, впервые опубликованный в период с 1 июня 2018 года по 31 июля 2019 года на русском языке в книжном, журнальном или газетном издании или в электронном СМИ.
Территориальных ограничений для участников конкурса не существует. Претендовать на премию могут тексты различных художественных жанров – от традиционных романов до экспериментальной прозы. Неопубликованные рукописи не рассматриваются. Правом выдвижения на премию обладают книжные издательства, СМИ, творческие союзы и объединения, литературные агентства.
Срок окончания приема заявок — 31 июля.
Литературная премия «НОС» («Новая словесность») основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
Лауреат Гран-при получает 700 тысяч рублей, победители номинаций «Волга/НОС», «Приз читательских симпатий» и «Приз критического сообщества» — по 200 тысяч рублей.
Гран-при премии «НОС-2018» получила Мария Степанова за книгу «Памяти памяти».
Партнер премии — Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал)
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