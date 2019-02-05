Вручена премия «НОС»

© Фонд Михаила Прохорова

Сегодня, 4 февраля, в Москве прошли открытые финальные дебаты жюри и экспертов литературной премии «НОС». Гран-при присужден Марии Степановой за книгу «Памяти памяти».

Прямая трансляция дебатов велась на YouTube-канале организаторов премии, Фонда Михаила Прохорова.

Победителем регионального проекта проекта премии «Волга/НОС» (Нижний Новгород) стал Виктор Пелевин. Он награжден за роман «iPhuck 10», который также выиграл «Приз читательских симпатий» по итогам голосования на сайте Фонда Михаила Прохорова.

«Приз критического сообщества», присуждаемый профессиональными литературными критиками, получила Людмила Петрушевская за роман «Нас украли. История преступлений».

Помимо произведений Степановой, Пелевина и Петрушевской в шорт-лист премии «НОС-2018» входили книги «Родина слоников» Дениса Горелова, «Рассказы» Натальи Мещаниновой, «Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой, «Раунд» Анны Немзер, «Открывается внутрь» Ксении Букши, «Вещи и ущи» Аллы Горбуновой и «Моабитские хроники» Юрия Лейдермана.

Жюри премии «НОС-2018»:

литературный критик, куратор Анна Наринская (председатель);

переводчик русской литературы, театральный куратор Агнешка Любомира Пиотровская;

доктор филологических наук, профессор МГУ Татьяна Венедиктова;

театральный критик, продюсер, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова;

политолог, колумнист газеты «Ведомости», автор и ведущая программы на радиостанции «Эхо Москвы» Екатерина Шульман.

Эксперты премии «НОС-2018»:

поэт, переводчик, критик Лев Оборин;

доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов;

руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

Модератор открытых дебатов — соучредитель Фонда Михаила Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

Лауреат Гран-при получает 700 тысяч рублей, победители номинаций «Волга/НОС», «Приз читательских симпатий» и «Приз критического сообщества» — по 200 тысяч рублей.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ