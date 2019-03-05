Эрмитаж и БДТ оформят павильон России на Венецианской биеннале© Cooperativa de Artă
Павильон России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства оформит Государственный Эрмитаж совместно с Большим драматическим театром имени Г.А. Товстоногова (БДТ).
Об этом 3 марта в Петербурге на торжественном вечере в честь 100-летия со дня основания БДТ объявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает ТАСС.
Частью оформления российского павильона на Венецианской биеннале станут копии фрагментов фигур атлантов, которые украшают крыльцо перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице.
Оформление павильона России начнется в апреле. Ранее сообщалось, что в его центральном зале расположится инсталляция, посвященная Эрмитажу. Ее создадут режиссер Александр Сокуров и студенты Академии художеств.
На первом этаже будет размещен проект «Фламандская школа», над которым работает художник Александр Шишкин-Хокусай. Произведения старых мастеров экспонироваться не будут, но работы современных художников будут тематически связаны с Эрмитажем.
58-я Венецианской биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Куратор биеннале — директор лондонской галереи Hayward, независимый куратор Ральф Ругофф, тема биеннале — «May You Live in Interesting Times» («Чтобы ты жил в интересные времена!»).
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