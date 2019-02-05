В павильоне России на Венецианской биеннале покажут «Фламандскую школу»© Giornale dell'Architettura
Проект «Фламандская школа» художника Александра Шишкина-Хокусая будет представлен в павильоне России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства.
Как сообщает «Артгид» со ссылкой на комиссара павильона России Семена Михайловского, кандидатура Шишкина-Хокусая согласована с куратором павильона, директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, художник уже приступил к работе над инсталляцией, включающей механизированные элементы, в том числе механического павлина.
Александр Шишкин-Хокусай (р. 1969) известен не только как художник, но и как сценограф, сотрудничавший с такими режиссерами, как Юрий Бутусов и Андрей Могучий. Живет и работает в Петербурге.
Инсталляция «Фламандская школа» расположится на первом этаже павильона. Остальные участники выставки в павильоне России станут известны в конце февраля — начале марта, пояснил Михайловский.
58-я Венецианской биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Куратор биеннале — директор лондонской галереи Hayward, независимый куратор Ральф Ругофф, тема биеннале — «May You Live in Interesting Times» («Чтобы ты жил в интересные времена!»).
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