Александр Сокуров представит инсталляцию на Венецианской биеннале© Культура.рф
На выставке в павильоне России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства будет показана инсталляция, созданная при участии режиссера Александра Сокурова.
Об этом сообщает «Артгид» со ссылкой на комиссара павильона России Семена Михайловского.
Работу, посвященную Эрмитажу, Сокуров создаст в сотрудничестве со студентами Академии художеств.
Инсталляция расположится в центральном зале павильона.
На первом этаже будет размещен проект «Фламандская школа», над которым работает художник Александр Шишкин-Хокусай. Его инсталляция будет включать механизированные элементы, в том числе механического павлина.
Остальные участники выставки в павильоне России станут известны в конце февраля — начале марта.
58-я Венецианской биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Куратор биеннале — директор лондонской галереи Hayward, независимый куратор Ральф Ругофф, тема биеннале — «May You Live in Interesting Times» («Чтобы ты жил в интересные времена!»).
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал?помоги сайту!
Вчера
18:27В Щукино откроется киномастерская «Сны на районе»
16:42Мединский: большинство музеев России оцифруют к 2024 году
15:04Александр Сокуров представит инсталляцию на Венецианской биеннале
13:51В рунете появилась онлайн-игра о мире слепоглухих
13:35Идет набор в Лабораторию театральной критики
11:08В Петербурге пройдет мировая премьера «Мессы поминовения» Родиона Щедрина
13 февраля 2019
18:19Сергей Дворцевой обсудит «Айку» со зрителями в Москве и Петербурге
16:54Открыт набор участников фестиваля медленного чтения «Подземный Иерусалим»
16:12В российских театрах появятся президентыВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить