Александр Сокуров представит инсталляцию на Венецианской биеннале

На выставке в павильоне России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства будет показана инсталляция, созданная при участии режиссера Александра Сокурова.

Об этом сообщает «Артгид» со ссылкой на комиссара павильона России Семена Михайловского.

Работу, посвященную Эрмитажу, Сокуров создаст в сотрудничестве со студентами Академии художеств.

Инсталляция расположится в центральном зале павильона.

На первом этаже будет размещен проект «Фламандская школа», над которым работает художник Александр Шишкин-Хокусай. Его инсталляция будет включать механизированные элементы, в том числе механического павлина.

Остальные участники выставки в павильоне России станут известны в конце февраля — начале марта.

58-я Венецианской биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Куратор биеннале — директор лондонской галереи Hayward, независимый куратор Ральф Ругофф, тема биеннале — «May You Live in Interesting Times» («Чтобы ты жил в интересные времена!»).





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