The 1975 выиграли главные призы BRIT Awards

20 февраля в Лондоне состоялась 39-я ежегодная церемония вручения премии Британской ассоциации производителей фонограмм BRIT Awards. В категориях «Лучшая британская группа» и «Британский альбом года» победили инди-рокеры из Манчестера The 1975 и их новая пластинка «A Brief Inquiry Into Online Relationships».

Третий студийный альбом группы вышел в ноябре 2018 года, стал лидером британских чартов и занял четвертое место в US Billboard 200, журналы NME и Spin назвали его альбомом года. Этим летом The 1975 представят «A Brief Inquiry Into Online Relationships» на концертах в Москве и Петербурге.

Лучшим британским исполнителем признан Джордж Эзра, лучшей британской исполнительницей — Джорджа Смит.

Кельвин Харрис получил награды в категориях «Лучший британский продюсер» и «Лучший британский сингл» (за песню «One Kiss», записанную с Дуа Липой).

Иностранными лауреатами BRIT Awards в этом году стали американцы The Carters (дуэт Бейонсе и Jay-Z), Дрейк и Ариана Гранде. В категории «Британский прорыв» победил 27-летний шотландский певец и автор песен Том Уокер, в категории «Мировой успех», как и год назад, — Эд Ширан.

Полностью список победителей BRIT Awards 2019 опубликован на сайте премии.





