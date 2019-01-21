Группа The 1975 впервые выступит в России© Pop Farm
Летом 2019 года в Петербурге и Москве состоятся первые российские выступления инди-рок группы из Манчестера The 1975.
29 июля в клубе А2 Green Concert (Петербург) и 30 июля в клубе Adrenaline Stadium (Москва) британские музыканты представят новый альбом «A Brief Inquiry Into Online Relationships».
Первые два альбома группы — «The 1975» (2013) и «I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It» (2016) — побывали на первых строчках чартов UK Albums и US Billboard 200, получили платиновый статус и принесли группе множество наград и номинаций, в том числе Brit Awards, BBC Music Awards и MTV Europe Music Awards.
Вышедший прошлой осенью третий студийный альбом The 1975 стал лидером британских чартов и занял четвертое место в US Billboard 200, а журналы NME и Spin назвали его альбомом года.
«Манчестерцы не отступили от полистилистики ранних работ, укладывая плотными слоями электропоп, дэнс-рок, соул и альтернативные треки: от остро-социального видео "Love It If We Made It" до диско-считалочки "TOOTIMETOOTIMETOOTIME"», — отмечают организаторы российских концертов, агентство Pop Farm.
Также сообщается, что помимо материала с нового альбома на концертах The 1975 в Петербурге и Москве прозвучат такие хиты, как «Girls», «The Sound», «Somebody Else» и «Give Yourself A Try».
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