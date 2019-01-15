Фильм Александра Золотухина покажут на Берлинале

9 февраля во внеконкурсной программе 69-го Берлинского международного кинофестиваля состоится мировая премьера фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина – совместного проекта киностудии «Ленфильм» и Фонда Александра Сокурова «Пример интонации».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр «Ленфильма», после премьеры в разных кинотеатрах Берлина пройдут еще четыре показа картины.

«"Мальчик русский" — это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. "Слухачами" в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов "прослушивали небо", обнаруживая вражеские аэропланы», — говорится в описании фильма на сайте «Ленфильма».

Генеральный продюсер картины — директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, художественный руководитель — Александр Сокуров.

Сценарий был написан Александром Золотухиным еще во время обучения в мастерской Сокурова. «Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий, — говорит режиссер. — Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века. Я очень благодарен моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову за его помощь на каждом этапе работы над фильмом».

Берлинале-2019 пройдет с 7 по 17 февраля, председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош, откроет фестиваль фильм датского режиссера Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers).

Среди фильмов основной конкурсной программы фестиваля новые работы Франсуа Озона, Фатиха Акина, Ван Сяошуая, Изабель Койшет и Агнешки Холланд. В программу «Панорама» отобран фильм «Кислота» — полнометражный дебют российского режиссера Александра Горчилина.









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