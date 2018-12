Жюри Берлинале-2019 возглавит Жюльет Бинош

© UniFrance

Председателем жюри 69-го Берлинского международного кинофестиваля станет французская актриса Жюльет Бинош.

«Мне очень приятно, что Жюльет возглавит международное жюри в 2019 году. Смотр тесно связан с ней, и я рад, что она вернется на фестиваль в этой выдающейся должности», — приводит «Профисинема» комментарий директора Берлинале Дитера Косслика.

Жюльет Бинош сыграла более 70 киноролей и стала стала первой европейской актрисой, получившей награды на фестивалях в Берлине, Венеции и Каннах.

Мировую известность актрисе принес фильм Филипа Кауфмана «Невыносимая легкость бытия» (The Unbearable Lightness of Being, 1988). Ее первая совместная работа с Леосом Караксом «Дурная кровь» (Mauvais sang) была представлена в конкурсной программе Берлинале-1987, ее вторая работа с Караксом «Любовники с Нового моста» (Les amants du Pont-Neuf) была показана на Берлинале-1992.

Актриса получила Кубок Вольпи в Венеции в 1993 году и премию «Сезар» за роль в картине Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: Синий» (Trois couleurs: Bleu). В том же году она была награждена и на Берлинском международном кинофестивале.

В 1997 году Жюльет Бинош получила Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля, BAFTA и «Оскар» за роль французско-канадской медсестры Ханы в фильме Энтони Мингеллы «Английский пациент» (The English Patient, 1996).

В 2012 году акртиса сыграла в фильме «Откровения» (Elles) Малгожаты Шумовской, которая была показана в Берлине в программе «Панорама». Ее последнее появление на экране на Берлинале состоялось в 2015 году в фильме открытия — «Никому не нужна ночь» (Nadie quiere la noche) Изабель Койшет.

69-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. На открытии будет показана драма датского режиссера и сценариста Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers, Швеция-Франция-Германия).









