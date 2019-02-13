Госдума поддержала законопроект о «суверенном интернете»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 12 февраля, Госдума приняла в превом чтении законопроект, предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика на случай «сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия».

Об этом сообщает сайт Госдумы. Поправки к законопроекту должны быть представлены к 13 марта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости привлечь «к обсуждению законопроекта при доработке его ко второму чтению экспертов, причем высококлассных». По его словам, важно «не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность» интернета в РФ.

Законопроект №608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети "Интернет" на территории Российской Федерации)» был внесен в Госдуму в декабре 2018 года главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом, его первым заместителем Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым (ЛДПР).

В пояснительной записке к законопроекту необходимость «защитных мер для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов» увязывается с «агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Законопроектом, говорится в пояснительной записке, «создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», а также «определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком; их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком».

Кроме того, предполагается установка на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В начале февраля Андрей Клишас объявил, что на реализацию законопроекта будет выделено более 20 млрд рублей бюджетных средств.

«Дополнительных средств данный законопроект не потребует, — цитирует сайт Госдумы сегодняшний комментарий Людмилы Боковой, — Еще раз хочу обратить внимание, что данная законодательная инициатива направлена на создание устойчивой инфраструктуры безопасного интернета, который может реагировать на любые ситуации. Всего интернета. Это безопасность сетей на случай, если не только угрозы внешние могут быть, но и внутренние угрозы — например, неустойчивый трафик».





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