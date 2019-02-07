Автономия российского интернета обойдется в 20 млрд рублей

Андрей Клишас © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 7 февраля, член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что более 20 млрд рублей бюджетных средств будет выделено на реализацию подготовленного им закона об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета.

Это заявление прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер (создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования). Как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать угрозам, можно будет определить и объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия», — сказал Клишас.

Он уточнил, что «в паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 млрд)».

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сообщил, что на реализацию закона уже в этом году предполагается израсходовать около 600 млн рублей, а на все три года предусмотрено финансирование в объеме более 1,8 млрд рублей.

Законопроект №608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети "Интернет" на территории Российской Федерации)», соавторами которого помимо Клишаса являются первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), был внесен в Госдуму в декабре 2018 года.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость «защитных мер для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов» увязывается с «агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Законопроектом, говорится в пояснительной записке, «создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», а также «определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком; их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком».

Кроме того, предполагается установка на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

Как передает «Интерфакс-Россия», на своем сегодняшнем заседании комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Его рассмотрение назначено на 12 февраля.





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